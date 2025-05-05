Neoliberal model iflas etti, rota üretim ekonomisine çevriliyor

Neoliberal politikaların küresel ölçekte sürdürülemez hale geldiği bugünlerde, pek çok ülke ekonomik bağımsızlık için millileşme adımları atıyor. Türkiye’de de AK Parti hükümetinin uyguladığı mevcut ekonomik programa yönelik eleştiriler artıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Neoliberal model iflas etti, rota üretim ekonomisine çevriliyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Ekonomist Nazlı Sarp, bu politikanın beklenen başarıyı getirmediğine dikkat çekerek, üretimde millileşmenin ve üretim ekonomisinin yeni paradigma için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Nazlı Sarp, yalnızca para politikalarıyla enflasyonla mücadelenin Türkiye’de mümkün olmadığını söyledi. “Hem enflasyonda halkın hissedeceği düzeyde bir düşüş sağlanamadı, hem de programın en başından beri tek başarısı olarak gösterilen rezerv biriktirme hedefinden geri adım atıldı” dedi.

Sarp, yüksek faiz oranlarının üretimi olumsuz etkilediğine işaret etti. “Üretim desteklenmeden bu faiz oranlarıyla ilerlemek mümkün değil. Firmalar ciddi anlamda zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

ABD örneği üzerinden değerlendirmelerde bulunan Sarp, “Amerika’da bile bugün Trump’ın yeniden güç kazanmasının temelinde neoliberal sistemin iflası yatıyor. Bu model artık sürdürülemez hale geldi” dedi.

Ekonomist Nazlı Sarp, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık hedefi doğrultusunda milli üretime yönelmesi gerektiğini belirterek, “Bir ülkenin bağımsızlığı sadece düşmanı topraklarından atmasıyla sağlanmaz. Gerçek bağımsızlık, ekonomik alanda da tam bağımsız olunmasıyla mümkündür. Bunun yolu ise milli üretimden geçer” diye konuştu.

Japon deprem uzmanı uyardı! O bölgelere dikkat çektiJapon deprem uzmanı uyardı! O bölgelere dikkat çektiYurt
Altındağ Belediyesi işçilerine destek: Hak-İş direniş çadırındaAltındağ Belediyesi işçilerine destek: Hak-İş direniş çadırındaYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

neoliberal üretim ekonomisi
Günün Manşetleri
Altındağ Belediyesi işçilerine destek
Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 40 ili uyardı
Hekimlere habersiz hasta ataması
Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı
Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu
Meteoroloji 29 il için uyardı
Çalışma hakkı için yürüyorlar
Çok Okunanlar
Meteoroloji 40 ili uyardı Meteoroloji 40 ili uyardı
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler!
Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!