Neoliberal model iflas etti, rota üretim ekonomisine çevriliyor

Ekonomist Nazlı Sarp, bu politikanın beklenen başarıyı getirmediğine dikkat çekerek, üretimde millileşmenin ve üretim ekonomisinin yeni paradigma için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Nazlı Sarp, yalnızca para politikalarıyla enflasyonla mücadelenin Türkiye’de mümkün olmadığını söyledi. “Hem enflasyonda halkın hissedeceği düzeyde bir düşüş sağlanamadı, hem de programın en başından beri tek başarısı olarak gösterilen rezerv biriktirme hedefinden geri adım atıldı” dedi.

Sarp, yüksek faiz oranlarının üretimi olumsuz etkilediğine işaret etti. “Üretim desteklenmeden bu faiz oranlarıyla ilerlemek mümkün değil. Firmalar ciddi anlamda zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

ABD örneği üzerinden değerlendirmelerde bulunan Sarp, “Amerika’da bile bugün Trump’ın yeniden güç kazanmasının temelinde neoliberal sistemin iflası yatıyor. Bu model artık sürdürülemez hale geldi” dedi.

Ekonomist Nazlı Sarp, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık hedefi doğrultusunda milli üretime yönelmesi gerektiğini belirterek, “Bir ülkenin bağımsızlığı sadece düşmanı topraklarından atmasıyla sağlanmaz. Gerçek bağımsızlık, ekonomik alanda da tam bağımsız olunmasıyla mümkündür. Bunun yolu ise milli üretimden geçer” diye konuştu.