Hekimlere habersiz hasta ataması: Performans sistemi çöktü

Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, yaşanan değişikliğin aile hekimi ve ebe üzerindeki etkilerini anlattı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Hekimlere habersiz hasta ataması: Performans sistemi çöktü
Yayınlanma:

Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, yaşanan değişikliğin aile hekimi ve ebe üzerindeki etkilerini şöyle anlattı:

“Bir aile hekimi arkadaşımıza ayın 28’inde bir anda 566 hasta ekleniyor. Bu kişilerin aşı ve izlem bilgilerini yalnızca iki gün içinde kontrol edip eksikleri tamamlamak imkânsız. İnsanüstü bir çabayla bile bu iş yükü yetiştirilemez.”

Performans sistemine de dikkat çeken Mehlepçi, çalışanların maaşlarında büyük kesintiler yaşandığını vurguladı:

“Aile sağlığı merkezlerinde, ‘negatif performans’ adı altında bize dayatılan bir sistemle çalışıyoruz. Nüfusumuza kayıtlı bebeklerin, çocukların, gebelerin ve diğer hastaların takip ve aşı işlemlerini ay sonuna kadar tamamlamamız bekleniyor. Zamanında yapılmayan her işlem, hak edişlerimizden ciddi kesintilere neden oluyor.”

Mehlepçi, yaşanan hasta kaydırmalarından sağlık çalışanlarının da yabancı uyruklu hastaların da haberdar edilmediğini belirterek sistemdeki karmaşaya dikkat çekti:

“Örneğin, anne geçici vatandaşlık numarası (99’la başlayan) taşıdığı için bazen başka bir semtte, hatta başka bir ilçedeki aile hekimine ya da göçmen polikliniğine atanıyor. Ancak baba ve çocuklar aynı yerde kalıyor. Bu da aile bütünlüğünü ve hizmetin niteliğini olumsuz etkiliyor.”

Derinden sallandı: 6.2’lik deprem büyük paniğe yol açtıDerinden sallandı: 6.2’lik deprem büyük paniğe yol açtıDünya
Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

aile hekimleri performans sistemi
Günün Manşetleri
Hekimlere habersiz hasta ataması
Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı
Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu
Meteoroloji 29 il için uyardı
Çalışma hakkı için yürüyorlar
"Dünya İsrail’den büyüktür, ticareti bu yüzden kesti"
KFC ve Pizza Hut çalışanları dört aydır mağdur
Özgür Özel'den saldırının ardından ilk açıklama
Hataylı esnaf ikinci kez yıkıldı
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler!
Sözleşmeli öğretmen alımında son saatler Sözleşmeli öğretmen alımında son saatler
Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek