Hekimlere habersiz hasta ataması: Performans sistemi çöktü

Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, yaşanan değişikliğin aile hekimi ve ebe üzerindeki etkilerini şöyle anlattı:

“Bir aile hekimi arkadaşımıza ayın 28’inde bir anda 566 hasta ekleniyor. Bu kişilerin aşı ve izlem bilgilerini yalnızca iki gün içinde kontrol edip eksikleri tamamlamak imkânsız. İnsanüstü bir çabayla bile bu iş yükü yetiştirilemez.”

Performans sistemine de dikkat çeken Mehlepçi, çalışanların maaşlarında büyük kesintiler yaşandığını vurguladı:

“Aile sağlığı merkezlerinde, ‘negatif performans’ adı altında bize dayatılan bir sistemle çalışıyoruz. Nüfusumuza kayıtlı bebeklerin, çocukların, gebelerin ve diğer hastaların takip ve aşı işlemlerini ay sonuna kadar tamamlamamız bekleniyor. Zamanında yapılmayan her işlem, hak edişlerimizden ciddi kesintilere neden oluyor.”

Mehlepçi, yaşanan hasta kaydırmalarından sağlık çalışanlarının da yabancı uyruklu hastaların da haberdar edilmediğini belirterek sistemdeki karmaşaya dikkat çekti:

“Örneğin, anne geçici vatandaşlık numarası (99’la başlayan) taşıdığı için bazen başka bir semtte, hatta başka bir ilçedeki aile hekimine ya da göçmen polikliniğine atanıyor. Ancak baba ve çocuklar aynı yerde kalıyor. Bu da aile bütünlüğünü ve hizmetin niteliğini olumsuz etkiliyor.”