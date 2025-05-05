Derinden sallandı: 6.2’lik deprem büyük paniğe yol açtı

GFZ, depremin yerin 269 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, bölgede sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini ve olası artçı depremlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.