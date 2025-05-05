Derinden sallandı: 6.2’lik deprem büyük paniğe yol açtı

Meksika'nın güneyinde yer alan Chiapas bölgesi 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem, Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından duyuruldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Derinden sallandı: 6.2’lik deprem büyük paniğe yol açtı
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GFZ, depremin yerin 269 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, bölgede sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini ve olası artçı depremlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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