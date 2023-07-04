Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları İzmir'de başladı

Kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor'un mücadele ettiği organizasyon, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.

Bu sene 36'ncısı gerçekleşen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.