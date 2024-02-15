Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya elde kazandı.

Rakibini 5-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko, bronz madalyaları ise Çek Adela Hanzlickova ve Bulgar Mimi Nikolova Hristova elde etti.