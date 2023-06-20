Avrupa kupalarındaki rakipler belli oluyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor kura çekimine katılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımları için 2023-24 sezonu heyecanı 2. ön eleme turu kura çekimi ile başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir ve üç numaralı organizasyonları için kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY "DEVLER LİGİ"NDE SAHNE ALACAK

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Galatasaray ile birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

3 TAKIMIMIZ KONFERANS LİGİ'NDE BOY GÖSTERECEK

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.