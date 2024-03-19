Aziz Yıldırım: "Maç iptal edilmeliydi!"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım: "Maç iptal edilmeliydi!"
Editör: Yağmur Biçen

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve oldukça olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

ÖNCE OTOBÜSE YAPILAN SALDIRI AYDINLATILMALI

Sözcü'ye konuşan Aziz Yıldırım açıklamasında, "İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını da değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50 ve Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım." dedi.

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# fenerbahçe # Trabzonspor # aziz yıldırım
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