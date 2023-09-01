Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik etti

Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Konferans Ligi ön elemelerini geçerek adlarını gruplara yazdırdı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik etti
Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kutladı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETTİ

Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik etti - Resim : 1

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

-UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçlarında rakiplerini yenerek gruplara yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe ile Beşiktaş kulüplerimizi kutluyorum. Elde ettikleri sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralamasına katkı sağlayan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Güzide kulüplerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş'a UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Adana Demirspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Osman Aşkın Bak
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