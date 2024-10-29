Ballon d'Or ödülünün sahibi belli oldu! Real Madrid protesto etti
Dünyada yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün kazananı İspanyol futbolcu Rodri oldu. Ödüle aday gösterilen 30 futbolcunun sıralamaları da belli oldu. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da dünyanın en iyi 20 futbolcusu arasında yer aldı.Real Madrid ise ödülü protesto etti.
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende bu yıl 68.'sini düzenlenen Altın Top (Ballon d'Or) ödüllerinin sahipleri belli oldu.
Dünyada yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne Manchester City'de forma giyen İspanyol futbolcu Rodri layık görüldü.
İlk 10'da yer alan diğer futbolcular ise şöyle sıralandı:
1- Rodri
2- Vinicius Jr
3- Jude Bellingham
4- Dani Carvajal
5- Erling Haaland
6. Kylian Mbappe
7. Lautaro Martinez
8. Lamine Yamal
9- Toni Kroos
10. Harry Kane