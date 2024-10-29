Ballon d'Or ödülünün sahibi belli oldu! Real Madrid protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende bu yıl 68.'sini düzenlenen Altın Top (Ballon d'Or) ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Dünyada yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne Manchester City'de forma giyen İspanyol futbolcu Rodri layık görüldü.

İlk 10'da yer alan diğer futbolcular ise şöyle sıralandı:

1- Rodri

2- Vinicius Jr

3- Jude Bellingham

4- Dani Carvajal

5- Erling Haaland

6. Kylian Mbappe

7. Lautaro Martinez

8. Lamine Yamal

9- Toni Kroos

10. Harry Kane