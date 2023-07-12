Barcelona Arda Güler'in Real Madrid'i seçmesini kabullenemiyor! Barcelona taraftarlarından Arda Güler hakkında şok sözler

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, genç yaşına rağmen bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ile futbol dünyasında dünya devlerinin transfer listesine girmiş, gözleri üstüne çekmeyi başarmıştı.

Arda Güler, 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 32 kez, Sarı - Lacivertli formayı giymiş, 7 gol 7 asist ile başarılı bir sezon göstermişti.

Arda Güler'in genç yaşına rağmen başarılı performansı, A Milli Takım kadrosuna kadar taşımış, A Milli Takımdaki başarılı performansı ile en başarılı genç oyuncuların yarıştığı, "Golden Boy" listesinde aday olarak gösterilmesini sağlamıştır.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı başarılı performansı, dünya devlerinin listesine girmeyi başarmış, artık Arda Güler'in Avrupa Ligine gideceği kesin gözle bakılıyordu.

Arda Güler, nereye seçeceği hakkında dünya basınında birçok dedikodu çıkmasına rağmen, Arda Güler'i transfer eden kulübün Arda Güler'i transfer ettikten sonra as kadroda mı yer vereceği yoksa bir sene kiralık mı göndereceği soruları oluşmuştu.

Arda Güler, nereye gideceği konusunda aceleci davranmamış, ilk on birde oynamak istediğini belirterek dedikodulara cevap vermişti.

BARCELONA TARAFTARLARININ ARDA GÜLER'E TEPKİLERİ

Arda Güler'den cevap beklerken, Barcelona - Real Madrid'e mi gideceği merak konusuyken, İtalya'nın köklü kulübü Milan'ın da Arda Güler'e ilk on birde oynama garantisi vermiş, Arda Güler yarışı kızışmıştı.

Barcelona, son dakikalar yaklaşırken atağa kalkmış, Barcelona'nın efsane ismi Sportif Direktör Deco'yu Arda Güler'i ikna etmek için İstanbul'a göndermişti.

Dünya basını, Barcelona'nın Sportif Direktörü Deco'nun İstanbul'da Arda Güler ile görüşmesinden ardından, Arda Güler'in Barcelona'ya gideceğine kesin gözle bakılıyor, Arda Güler'in Barcelona ile anlaşma şartları diye manşet atıyordu.

Real Madrid'de forma giyen dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen Luka Modric, Arda Güler ile telefonda görüşüp bir sene daha Real Madrid forması giyeceğini, forma boşa çıktıktan sonra kendi yerine Arda Güler'i görmek istediğini belirterek, Barcelona'ya çelme takmıştı.

Altın Çocuk Arda Güler karar anında son dakikalara beklemişti. Dünya basını, Arda Güler'in kimi seçeceğini merak ederken, Arda Güler son dakika Real Madrid ile anlaştığını belirterek, Barcelona taraftarları karşısında tepkilere neden oldu.

Altın Çocuk Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesinden sonra, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya şu ifadeyi kullanmıştı:

- Oriol Romeu veya Vítor Roque ile durumu aynı. Diğer kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular. Bu konu hakkında yorum yapmayacağım.

Barcelona taraftarlarının hayal kırıklığına uğramasına neden olan, Arda Güler'in Real Madrid ile anlaşması karşısında, Barcelona taraftarları sosyal medyada Arda Güler için şu ifadeleri kullanmaya başladı: