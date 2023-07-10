Başakşehir Mehdi Abeid'i transfer etti!

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid'e şu ifadeleri kullandı:

- Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Öte yandan, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile Mehdi Abeid'in sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.

Abeid, son 3 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımında geçirmişti.