Başakşehir Mehdi Abeid'i transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.

Başakşehir Mehdi Abeid'i transfer etti!
Süleyman Daban Süleyman Daban

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid'e şu ifadeleri kullandı:

- Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Öte yandan, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile Mehdi Abeid'in sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.

Abeid, son 3 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımında geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # İstanbul Başakşehir # cezayir # orta saha
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