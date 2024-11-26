Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava şartları sebebiyle İstanbul'a geliyor.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Moldova ekibi Petrocub'ın hava şartları nedeniyle gece yarısı 01.00'de İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Sude İnak Sude İnak
Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava şartları sebebiyle İstanbul'a geliyor.
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Petrocub kafilesini İstanbul'a getirecek uçak, hava muhalefeti nedeniyle planlanan saatte kalkamadı. Uçağın gece yarısı 01.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Petrocub'un İstanbul'a varışındaki rötar nedeniyle, teknik direktör ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı da iptal edildi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın Petrocub takımıyla, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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