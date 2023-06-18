Basketbolda şampiyon Anadolu Efes: Lacivert-beyazlılar 16. kez mutlu sona ulaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu tamamlandı. Şampiyonun belirleneceği play-off final serisi Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynandı.

Anadolu Efes'in sahasında oynanan ilk iki maçı ev sahibi ekip 82-78 ve 85-68'lik skorlarla kazanmayı başarmıştı. Final serisinin 3. maçına İzmir ev sahipliği yaptı. Pınar Karşıyaka'nın sahasında oynanan mücadeleyi 83-74 kazanan Anadolu Efes, seride durumu 3-0'a getirdi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 16. şampiyonluğunu ilan etti.

🏆 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 Sezonu Şampiyonu @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/lHfEKvENVt — Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (@basketsuperligi) June 17, 2023

EN DEĞERLİ OYUNCU MICIC

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin en değerli oyuncusu Anadolu Efes'in yıldız ismi Vasilije Micic oldu.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluğunu ilan eden Anadolu Efes, aynı zamanda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip durumda.

Anadolu Efes, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. Anadolu Efes, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

ERGİN ATAMAN'IN 6. ŞAMPİYONLUĞU

Gelecek sezon Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçecek olan Ergin Ataman, kariyerinin 6. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Başarılı çalıştırıcı, Anadolu Efes'le 2009, 2019 ve 2021'de de şampiyonluk yaşamıştı. Ataman, 2012'de Beşiktaş'la, 2013'te de Galatasaray'la Basketbol Süper Ligi'ni kazanmayı başardı.