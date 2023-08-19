Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Ramos için tüm şartları zorluyoruz

Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların transfer gündemi hakkında Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuştu.

BEŞİKTAŞ ASBAŞKANI EMRE KOCADAĞ: RAMOS İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYORUZ

Bonservisi elinde olan Sergio Ramos ile ilgili, "Ramos için medyada yıllık talebinin 5 milyon euro olduğu yazıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Suudi Arabistan'a gitse piyasası yıllık 25 milyon euro civarında. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca dedikoduları hakkında da konuşan Kocadağ, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü, oyuncuyu bırakmak istemiyor. Verdikleri ücretin üç katı bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi." dedi.

Şampiyonluk için kadro kurduklarını belirten Kocadağ, "Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip veremeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır." şeklinde sözlerini tamamladı.