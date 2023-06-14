Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı Pelin Eroktay'ı kadrosuna dahil etti
eşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Pelin Eroktay'ı renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pelin Eroktay ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pelin Eroktay'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.
Pelin Eroktay, kariyerinde Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyespor, Sigorta Shop ve İBA Kimya TED Ankara Kolejliler formalarını giydi.
Kaynak: Anadolu AjansıOkçuluk Dünya Kupası'nın Kolombiya ayağı başladı Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye para cezası 2023 Sivas Duatlonu ertelendi ANALİG Voleybol Grup müsabakaları Karabük'te başladı