Beşiktaş - Frankfurt maçı canlı izle! TRT Spor canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, lig aşamasındaki ikinci hafta maçında deplasmanda Twente'ye konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilmişti. Henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 36. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 3. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 14 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 4 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ın rakibi Eintracht Frankfurt ise Almanya liginde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla 2. sırada yer alan Frankfurt, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasına sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ermişti. 1 puanı bulunan Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt ile yapacağı maçta İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 246. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt maçıyla Avrupa kupalarında 246. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 104 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 373 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN GENİŞ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ-FRANKFURT MAÇI CANLI İZLE! BEŞİKTAŞ-FRANKFURT MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş ile Frankfurt arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Frankfurt maçı, TSİ 22.00'de başlayacak. Beşiktaş-Frankfurt maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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