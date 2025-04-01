Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR konuşmaları açıklandı

TFF, Süper Lig’in 29. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

BODRUM FK - FENERBAHÇE

Bodrum FK - Fenerbahçe mücadelesinin 27. dakikasında ev sahibi atağı sonrası hakem Atilla Karaoğlan, ‘potansiyel penaltı için inceleme’ önerisi aldı. Kale önüne yapılan ortada Talisca’nın elle oynadığını belirleyen Karaoğlan, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE

Trabzonspor - Göztepe karşılaşmasının 28. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında Visca ile Ogün Bayrak arasındaki ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan, bordo-mavililer lehine faul çaldı. VAR’dan uyarı alarak kenara gelen ve pozisyonu izleyen Şansalan, Visca’nın Ogün’e faul yaptığı gerekçesiyle sahaya dönerek konuk ekip lehine penaltı verdi.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 33. dakikasında Emirhan’ın savunma arkasına attığı pası kontrol eden Muçi, Frankowski’nin mücadelesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Frankowski’ye sarı kart verirken, Beşiktaş lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR’dan Yasin Kol’a, ‘potansiyel bariz gol şansından dolayı sahada inceleme’ önerildi.

Hakem Kol, Pozisyonu izlemek için kenara gelirken, VAR hakemi, "Faul açık, fakat ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında" açıklamasında bulundu. Yasin Kol ise, "Benim kararım direkt serbest vuruş, kırmızı kart" yorumunu yaptı. Sahaya dönen Kol, Frankowski’nin yanına giderek sarı kartı iptal etti ve direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Derbinin 90+4. dakikasında savunmadan topla çıkan Davinson Sanchez rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Yasin Kol faul çaldı. VAR’dan ‘Şiddet içeren hareket nedeniyle potansiyel kırmızı kart’ önerisi alan Kol, monitöre gelerek pozisyonu izledi. VAR hakeminin, "Temas noktası baldırına taban. Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin’ açıklamasının ardından Yasin Kol, sahaya dönerek Semih Kılıçsoy’a kırmızı kart gösterdi.