Beşiktaş, Gaziantep'te yara aldı! Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 31. dakikada Immobile'nin attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, 90+6. Maxim'in golüne engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş, Gaziantep'te yara aldı! Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı
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Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi 8. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Beşiktaş, sonucu merakla beklenen maçta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan karşılaşmada Beşiktaş 28. dakikada penaltı kazandı. Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu.

41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantep'te yara aldı! Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı - Resim : 1

İkinci yarı her iki kalede de karşılıklı ataklara sahne oldu. Mücadelenin 90+6. dakikasında ise Gaziantep FK'nin beraberlik golü geldi. Okereke'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Viana kafayla Maxim'e indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 17'ye yükselten Beşiktaş, milli ara öncesinde ligin 8. haftasını 3. sırada tamamladı. Ligin alt sıralarında yer alan Gaziantep FK ise, puanını 5'e yükselterek 8. haftayı 16. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ'A GAZİANTEP FK DEPLASMANI YARAMIYOR

Gaziantep FK, Beşiktaş ile iç sahada yaptığı 6 maçta siyah-beyazlıların galibiyete uzanmasına izin vermedi.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Beşiktaş ile iç sahada oynadığı tüm maçlardan puan almayı başardı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş'ı iç sahada 6 kez ağırladı. Bu karşılaşmaların 3'ünü Gaziantep FK kazandı, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Gaziantep'te yara aldı! Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı - Resim : 2

"PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fiziksel anlamda zor haftalar yaşadıklarını belirtti.

Zorlu süreçlerden öğrenecek şeylerinin olduğunu aktaran Bronckhorst, "Büyük takım olduğunuz zamanlarda nerede oynarsanız oynayın, hangi maçı oynarsanız oynayın, gerekli performansı göstermek zorundasınız. Bugün de bizim için zor bir maçtı. Savaştık, mücadele ettik aslında ama son anda top rakip için doğru yere düştü." dedi.

Gaziantep FK maçının kendileri açısından fiziksel olarak zor bir karşılaşma olduğunu anlatan Van Bronckhorst, "Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik, mağlubiyetimiz yok. Panik yapacak bir durum yok. Ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Gaziantep'te yara aldı! Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı - Resim : 3

VAN BRONCKHORST'TAN SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Van Bronckhorst, bir gazetecinin "Semih Kılıçsoy'u maçta neden tercih etmediniz?" sorusunu, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." şeklinde yanıtladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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