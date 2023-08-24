Beşiktaş Kiev'i yıktı

20’nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Aboubakar’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut ortasını yaptı. Aboubakar’ın ön direkte topukla yaptığı vuruşta kaleci Bushchan gole izin vermedi. Seken topta Salih’in altıpas içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

38’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut ortasını yaptı. Muleka’nın kafa vuruşunda top Popov’un eline çarpında hakem Darren England penaltı noktasını gösterdi.

40’ıncı dakikada penaltı atışının kullanan Aboubakar, kaleci Bushchan ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

48’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Dubinchak ortasını yaptı. Hadziahmetovic’in kafayla uzaklaştırmak istediği top Karavaev’in önünde kaldı. Bu oyuncun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR’da incelenen pozisyonda Dubinchak’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

60’ıncı dakikada Dinamo Kiev eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Karavaev, ceza yayı içine doğru yerden çevirdi. Shaparenko’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

64’üncü dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Colley’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

66’ncı dakikada Ukrayna ekibi bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Dubinchak’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Buyalski, çizgiye kadar içtikten sonra ortasını yaptı. Voloshyn’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

78’inci dakikada yaptığı baskıyla topu kapan Gedson, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Gedson’un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Buschan gole izin vermedi.

82’nci dakikada Colley’in pasıyla soldan ceza sahasına giren Gedson, yayın hemen gerisindeki Salih’i gördü. Salih’in bekletmeden yaptığı vuruşta Dinamo Kiev savunması topa ayak koydu.

84’üncü dakikada Shaparenko’nun şutunda top Beşiktaş savunmasından döndü. Seken topu önünde bulan Buyalskiy’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4’üncü dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Rashica, rakibinden sıyrıldıktan sonra Baktiyor Zainutdinov’u gördü. Bu oyuncu, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti.