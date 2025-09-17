Beşiktaş Orkun Kökçü kararına tepki gösterdi: Hukuka ve hakkaniyete aykırılık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir ile oynanan maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) savunma dilekçesi sundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu pozisyonun faul olarak dahi değerlendirilmemesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



“Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Rams Başakşehir’le oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen ve 16 Eylül 2025 tarihinde ‘kural dışı hareket’ gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcumuz Orkun Kökçü için hazırladığımız savunma dilekçemiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun dikkatine sunulmuştur.

Müsabaka hakemi ile VAR hakeminin Orkun Kökçü’nün oyun alanından ihraç edilmesine konu eylemini, faul dahi olmayan pozisyonun gerçek mahiyeti incelendiğinde ortada bırakın kural dışı bir hareketi, Orkun Kökçü tarafından gerçekleştirilen bir faul dahi bulunmadığı, Orkun Kökçü’nün ayağının pozisyon esnasında rakip futbolcu Festy Oseiwe Ebosele’nin vücudunun altında kaldığı ve bu sebeple futbolcumuzun derin bir acı ve ıstırap hissettiği, Kökçü’nün maruz kaldığı şiddetli acının etkisiyle refleks olarak bacağını derhal rakip oyuncunun altından kurtarmaya çalıştığı sırada ayağının istemeden rakip oyuncuya temas ettiği hususu savunma dilekçemizde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

Olayın gelişimine dair yukarıda belirtilen izah doğrultusunda haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri hükümlerinin uygulanması Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan talep edilmiştir.

Bilinmesini isteriz ki futbolcumuz Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesine neden olan hareket, normal şartlarda faul olarak dahi değerlendirilmemesi gerekirken, faul olmayan bir hareket neticesinde futbolcumuz aleyhine ‘kural dışı hareket’ten müsabakadan men cezası verilmesi durumu, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir.

Pozisyona ilişkin kamuoyuyla paylaşılan VAR kaydında hakemlerin ses tonları ve konuşma biçimlerinden nasıl bir duygu ve psikoloji içinde olduklarının takdirini ise kamuoyuna bırakıyoruz. Meselenin hukuken sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”