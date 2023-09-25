Beşiktaş stadyumunun ismi değişti!
Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu resmen açıklandı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) tarafından 25 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Stadyum İsim Hakkı ve Reklam Sponsorluk Anlaşması Hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
- Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.