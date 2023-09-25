Beşiktaş stadyumunun ismi değişti!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) tarafından 25 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Stadyum İsim Hakkı ve Reklam Sponsorluk Anlaşması Hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;