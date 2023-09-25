Beşiktaş stadyumunun ismi değişti!

Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu resmen açıklandı.

Beşiktaş stadyumunun ismi değişti!
Son Güncelleme:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) tarafından 25 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Stadyum İsim Hakkı ve Reklam Sponsorluk Anlaşması Hakkında açıklama yapıldı.

 Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

 - Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır.  2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.
# beşiktaş # tüpraş
Çok Okunanlar
Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Türkiye'de Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı Şok Etti
Türkiye'de Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı Şok Etti
Öne Çıkanlar Çevre Kirliliğinin İklim Üzerindeki Etkisi Nedir? - Yeni Ufuklar - Şule Perinçek - Doğan Yaşar Çevre Kirliliğinin İklim Üzerindeki Etkisi Nedir? - Yeni Ufuklar - Şule Perinçek - Doğan Yaşar 7 Zeytin 1 İncir Kürü Zayıflatır Mı? 7 Zeytin 1 İncir Kürü Zayıflatır Mı?