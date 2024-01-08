Beşiktaş'a Dünyaca Ünlü Hoca! Fernando Santos Dönemi Başladı...
Siyah-beyazlı ekip ligde kötü gidişin ardından nihayet yeni bir teknik adamla anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos, Portekiz'i EURO 2016 ve Uluslar Ligi şampiyonu yapmıştı.
Beşiktaş Spor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden futbol takımının başına yeni bir teknik direktörün getirildiğini şu sözlerle duyurdu:
"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz..."
Adı hiç basına yansımayan Santos, son olarak Polonya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, milli takımlar hariç en son 2010 yılında Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştırmıştı.
Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.
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