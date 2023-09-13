Beşiktaş'a transferde dev rakip

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Jesse Lingard, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrasında boşta kalmıştı. Nottingham Forrest'le sözleşmesini yenilemeyen 30 yaşındaki 10 numaraya Beşiktaş dışında Katar Ligi'nden de ilgi olmuştu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE DEV RAKİP

Ancak başarılı futbolcu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham, Lingard'a talip oldu. Tecrübeli futbolcunun, Londra kulübüyle deneme idmanlarına katıldığı ancak İngiliz ekibinin oyuncuya kontrat önerme konusunda kararını vermediği bildirildi.

DAVID MOYES DUYURDU

Konuyla ilgili olarak dün Talksport'a açıklamalarda bulunan West Ham menaceri David Moyes, "Jesse, iyi durumda. 2 yıl önce aramıza katıldığında 15 maçta 9 gol atmıştı ve bize büyük katkı sağlamıştı. Ona eski durumuna dönmesi ve nasıl olduğunu görmesi için her fırsatı vermek istiyorum. Şu anda sözleşme konusunda yeni bir durum yok. Sadece geri döndüğünü ve olmasını umduğunuz kondisyon seviyelerine çok daha yaklaştığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.