Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan dikkat çeken açıklama! “2-3 transfer dönemi gerekiyor”

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yalçın, oyuna iyi başladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bizim için güzel bir gece olacak gibiydi. Erken gol bulduk, öne geçtik. Ardından penaltı kaçırdık ve hemen gol yedik. İkinci yarı 3-4 pozisyona girdik, gol yapamadık. Rakiplerimiz pozisyona girmeden gol atıyor. Bu konuda şanssızlık yaşıyoruz ama her şeyi buna bağlayamayız. Ciddi zaman harcıyoruz ekiple, kolay değil. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisine hazırlanacağız. Alacağımız sonuçla camiaya ve taraftara kendimizi affettirmek istiyoruz.”

SORUNLAR HEMEN ÇÖZÜLECEK TÜRDE DEĞİL

Takımdaki sorunların uzun süredir devam ettiğini belirten Yalçın, “Bu bugünün sorunu değil, 4-5 senedir üstüne koyarak gelen bir sorun. Ben çözmek için geldim ama bu hemen olacak bir şey değil. 2-3 transfer dönemi gerekiyor. Takımı toparlamak için çok çalışıyoruz. Bazı problemleri burada konuşamıyoruz ama ben bunları çözerim. Zaman lazım, beklemek lazım. Ne kadar zaman verilir, bilemiyorum. Kısmet.” dedi.

Taraftarın mutsuz olduğunu ifade eden Yalçın, “Sonuçlar açısından onlar için de sıkıntılı bir süreç. Büyük takım grafiği çizemiyoruz ama en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

BU BENİM DEĞİL, OYUNCUNUN İŞİ

Kaçan gollere değinen tecrübeli teknik adam, “Altıpas içinde beş tane top kaleye girmiyorsa bunun çalışması yok. Bu şanssızlıktır. Çok iyi oynamıyoruz ama kaçan gole bir şey diyemem. Oyunu zamanla düzeltebiliriz ama top altıpastan içeri girmiyorsa bu benim işim değil, oyuncunun işi.” ifadelerini kullandı.

Yeni yapılanmanın nasıl şekilleneceğine dair soruya ise Yalçın şu yanıtı verdi:

“Scout ekibinin yaptığı işi görüyorsunuz zaten. Üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum. Futbol zor oyun. Ben bunu çözerim ama zaman lazım. Benim için asıl olan Beşiktaş. Bütün kupaları alınca 3 ay duramadım. Benden sonra 9 hoca değişmiş. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek doğru değil.”