Beşiktaş'ta Sıkıntılı Süreç

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sıkıntılı süreçler yaşandı.



Beşiktaş’ta Lugano maçının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve Şenol Güneş ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantı sonrasında Teknik direktör Şenol Güneş istifa ettiğini açıkladı.



Bir süredir Beşiktaş taraftarının protestolarına maruz kalan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'de en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı aldı.