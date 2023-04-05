Beşiktaş'tan Lale Orta açıklaması!
MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki Arda Güler'e verilen penaltı pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı. Penaltı kararının doğru olmadığını belirten Lale Orta ile ilgili Beşiktaş'tan da açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Lale Orta'yı tebrik etti.
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Beşiktaş'ın Ülker Stadyumu'nda 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor.
LALE ORTA PENALTI KARARININ HATALI OLDUĞUNU AÇIKLADI
Sarı-lacivertlilerin derbide 1-0 öne geçmesini sağlayan penaltı pozisyonu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'dan açıklama gelmişti. Başkan Orta, hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararının yanlış olduğunu ifade etmişti.
BEŞİKTAŞ'TAN LALE ORTA'YA TEBRİK
Beşiktaş Kulübü'nden de derbide hakemin sarı-lacivertli ekip lehine verdiği penaltı kararının doğru olmadığını belirten MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili açıklama yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 2 Nisan'da oynanan Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur. Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.
- Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle Sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Hanımefendinin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz.
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