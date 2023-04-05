Beşiktaş'tan Lale Orta açıklaması!

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Beşiktaş'ın Ülker Stadyumu'nda 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor.

LALE ORTA PENALTI KARARININ HATALI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sarı-lacivertlilerin derbide 1-0 öne geçmesini sağlayan penaltı pozisyonu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'dan açıklama gelmişti. Başkan Orta, hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararının yanlış olduğunu ifade etmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN LALE ORTA'YA TEBRİK

Beşiktaş Kulübü'nden de derbide hakemin sarı-lacivertli ekip lehine verdiği penaltı kararının doğru olmadığını belirten MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 2 Nisan'da oynanan Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur. Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.