Beşiktaş'tan seçim kararı:İşte o tarih belli oldu!

Beşiktaş'ta yönetim krizi devam ediyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna Hüseyin Yücel'in geçmesiyle sular durulmadı ve siyah-beyazlı kulüpten erken seçim kararı geldi.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE KARARI

Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye giderek yeni başkanını seçecek. Bu önemli süreç, kulübün geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

SERDAT TOPRAKTEPE GÖREVDE KALACAK

Kongreye kadar futbol takımını Serdar Topraktepe yönetecek. Siyah-beyazlılar, seçim sürecini tamamlayana kadar Topraktepe ile yola devam edecek.