Beşiktaş'tan seçim kararı:İşte o tarih belli oldu!

Beşiktaş, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp, 29 Aralık tarihinde yapılacak kongrede yeni başkanını belirleyecek.Kongre sürecine kadar futbol takımının başında Serdar Topraktepe'nin görev yapacağı açıklandı.

Sude İnak Sude İnak
Beşiktaş'tan seçim kararı:İşte o tarih belli oldu!
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Beşiktaş'ta yönetim krizi devam ediyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna Hüseyin Yücel'in geçmesiyle sular durulmadı ve siyah-beyazlı kulüpten erken seçim kararı geldi.

OLAĞANÜSTÜ  SEÇİMLİ KONGRE KARARI

Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye giderek yeni başkanını seçecek. Bu önemli süreç, kulübün geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

SERDAT TOPRAKTEPE GÖREVDE KALACAK

Kongreye kadar futbol takımını Serdar Topraktepe yönetecek. Siyah-beyazlılar, seçim sürecini tamamlayana kadar Topraktepe ile yola devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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