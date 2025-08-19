Bruno Lage’den Şampiyonlar Ligi mesajı, Mourinho ve Kerem yorumu "Türk takımlarının ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica, yarın saat 22.00’de Fenerbahçe’ye konuk olacak. İstanbul’a gelen Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Sezona 4 maçta 4 galibiyetle başladıklarını hatırlatan Lage, “Takımın mentalitesi yaptığınız işleri devam ettirmek. Oyuncularım tatilden sonra oynadıkları maçları kazandılar. Oldukça memnunum performanstan ve skorlardan. Ama hala yapmamız gerekenler var. En önemlisi bunu devam ettirmek” dedi.

“MOURİNHO, SETUBAL’IN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Lage, “Mourinho’yu Setubal’ın en iyi teknik direktörü olarak değerlendiriyorum. İkimiz de Setuballıyız, çok saygı duyuyorum. İlginç bir eşleşme olacak. Önemli olan Bruno ve Mourinho değil, Fenerbahçe ve Benfica. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız, en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BENFİCA YARIN HER ŞEYİNİ VEREREK BU MAÇI KAZANACAK”

Devler Ligi hedefini vurgulayan Portekizli teknik adam, “Aklımızda olan yarın kazanmak ve elemeleri geçmek. Bu maçı kazanmak var aklımda. Benfica yarın her şeyini vererek bu maçı kazanacak ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için mücadele edecek” dedi.

Mourinho’nun “Cehenneme hoş geldiniz” sözleri hatırlatıldığında ise Lage, “Siz Şampiyonlar Ligi’ni Luz Stadı’nda oynadınız mı? Benzer bir atmosfer olacak. Oyuncularım buna hazır” diye konuştu.

“TÜRK KULÜPLERİNİN ÖDEDİĞİ MAAŞLARI PORTEKİZ KULÜPLERİ VEREMEZ”

Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten Lage, “Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez. Bu eleme iki taraf için de çok önemli. Şanslar yüzde 50-50” sözlerini sarf etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDA

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica gündeminde olduğu hatırlatıldığında Lage, “Geçen sene yaptıkları çok önemliydi. Transfer döneminin sonunda teklif alabilir. Benim için önemli olan takım oyunu. Yarınki maçta en iyisini gösterecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Kerem’in Nice maçında oyuna girişiyle ilgili olarak da, “Sportif bir karardı. Her oyuncumu değerlendirmem gerekiyor. Kerem çok iyi hazırlandı, numarasını değiştirdi, takım arkadaşları da mutlu oldu. Biz uzun bir sezona hazırız” ifadelerini kullandı.

Son olarak en beğendiği Türk futbolcular sorusuna yanıt veren Lage, “Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü beğeniyorum. İkisi de benim liderliğimde iyi bir sezon geçirdi” dedi.