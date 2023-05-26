Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması! Fortuna Sittard'a resmen veda etti...

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ayrılığı resmen duyuran Yılmaz, önümüzdeki sezon takımda olmayacağını duyurdu.

Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması! Fortuna Sittard'a resmen veda etti...
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2022 yazında Hollanda Eredivise ekiplerinden Fortuna Sittard'a katılan ve 2 yılı oyuncu 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın kulübündeki geleceği belli oldu.

Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması! Fortuna Sittard'a resmen veda etti... - Resim : 1

BURAK YILMAZ'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI!

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak gelecek sezon takımda yer almayacağını duyurdu.

37 yaşındaki yıldız golcü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Gelecek sene Fortuna'da olmayacağım. Başkan ve yönetimle yaşananları en kısa sürede anlatacağım.

Bu sezon Fortuna formasını 27 maçta giyen Burak Yılmaz, 9 gol ve 4 asistle takımına katkı yaptı.

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