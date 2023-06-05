Burak Yılmaz'dan flaş karar! Kameralar karşısında açıkladı...

Eski Milli futbolcu Burak Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen nadir futbolculardan olan Burak Yılmaz, kariyeriyle ilgili aldığı yeni kararı kamuoyuna duyurdu.

BIRAKTIĞINI AÇIKLADI!

Kameralar karşısına geçerek düzenlediği basın toplantısında konuşan golcü isim, aktif futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Burak Yılmaz, futbolu bırakması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum.

267 KEZ FİLELERİ SARSTI

Kariyerinde birçok büyük takımda forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Burak Yılmaz, 10 farklı kulüpte 555 maça çıkarken bu maçlarda 267 gol attı ve 77 asist yaptı.

Tecrübeli isim, geçtiğimiz yıl da Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu.