Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! Büyük transfer iddiası! Türkiye'ye geri dönüyor...

2022 yaz transfer döneminde Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan ve kulübüyle 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olarak 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fortuna Sittard'da umduğu başarıları yakalayamayan golcü futbolcu, 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemesine rağmen takımının üst sıralarda yer almasını sağlayamamıştı.

AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI!

37 yaşındaki golcü futbolcu, son oynanan ve 3-1 kazandıkları Groningen karşılaşmasının ardından veda kararı almıştı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara." ifadelerini kullanmıştı.

Fortuna Sittard Futbol Direktörü Ivo Pfennings ise yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz ile görüştük. Çarşamba gününden itibaren antrenmana çıkacak" demişti.

Ancak Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fortuna Sittard'dan kesin olarak ayrılacağını duyurdu. Tecrübeli forvet açıklamasında, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Yaşanan gelişmelerin ardından Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili nasıl bir karar vereceği büyük bir merakla bekleniyordu.

Konuyla ilgili ortaya atılan ilk iddialardan biri Yılmaz'ın profesyonel futbol kariyerini noktalayıp Beşiktaş teknik heyetine katılacağı oldu.

Ancak yıldız ismin futbol kariyerini devam ettirmeyi düşündüğü ve kariyerine Türkiye'de devam edeceğine yönelik büyük bir iddia daha ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; TFF 1. Lig'de play-off yarı finaline kalan Eyüpspor'un, Burak Yılmaz'ın gelecek sezon formasını giyeceği takım olduğu ifade edildi.

Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/spor/son-dakika-transfer-haberleri-burak-yilmaz-turkiyeye-donuyor-yeni-takimi-belli-oldu