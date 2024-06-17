Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Batalla ile anlaşmaya varıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni teknik direktörünü duyurdu. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için eski futbolcularından Pablo Martin Batalla ile anlaşıldığı belirtildi.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Batalla ile anlaşmaya varıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig’e çıkarmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bursaspor # pablo batalla
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