CANLI İZLE | Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle

Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle olarak futbolseverler arama motorlarında aratmaya devam ediyor. ön eleme turlarını başarı ile tamamlayan Sarı-kırmızılı kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek, play-off turunda Molde'yi ilk maçta 3-2, ikinci maçta da 2-1 kazanarak gruplara kalmaya hak kazanmıştı. Bu başarı sonrası dev bir geliri kasasına koyan sarı kırmızılılar gözünü Devler Ligi kura çekimine çevirdi. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kuraları saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Sarı-kırmızılı kulübünde eşlik edecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek ve UEFA TV'den canlı yayınlanacak. Kura çekimini ulusal.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer torbalar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. TORBA: Galatasaray, Young Boys, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens