CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE! UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle! TV 8,5 canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme ve play-off maçlarının tamamlanmasının ardından heyecan grup kura çekiminin gerçekleştirilmesiyle devam ediyor. 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar, Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak.

KONFERANS LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, Türkiye saati ile (TSİ) 15.30'da gerçekleştirilecek.

KONFERANS LİGİ FORMATI NASIL?

Kura çekiminde torbalar, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirlendi.

Konferans Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak.

Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Konferans Ligi'nde grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

KONFERANS LİGİ TORBALARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından, kura çekimi öncesinde torbalardaki takımlar da belli oldu. İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki torbalardaki takımlar...

1. TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferencvaros

2. TORBA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana

4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

FENERBAHÇE ELEME MAÇLARININ TAMAMINI KAZANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde çıktığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, hem hücumda hem de savunmadaki performansıyla öne çıktı. İsmail Kartal'ın ekibi, elemelerde oynadığı 6 maçta rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 2 gol gördü. Fenerbahçe; Maribor ve Twente ile oynadığı iç saha maçlarında gol yerken, deplasmanda oynadığı mücadelelerde kalesini gole kapattı.

Organizasyona 2. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, bu turda Moldova'nın Zimbru takımını eledi. Sahasındaki ilk maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda da 4-0 kazandı.

Slovenya'nın Maribor ekibiyle 3. eleme turunda karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahada 3-1 yendiği rakibi karşısında deplasmanda da 3-0 kazanmayı başardı.

Play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla eşleşen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Hollanda'da oynanan rövanş maçını da 1-0 kazanan Fenerbahçe, gruplara kalma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ 6'DA 6 YAPARAK ADINI GRUPLARA YAZDIRDI

Beşiktaş da UEFA Konferans Ligi eleme turlarında oynadığı tüm maçları kazanmayı başararak adını gruplarla yazdırmasını bildi. Şenol Güneş'in öğrencileri, çıktığı 6 maçta 6 galibiyet elde ederken, 14 gol atıp 5 gol yedi.

Arnavutluk'un Tiran takımıyla 2. eleme turunda eşleşen siyah-beyazlılar, iç sahada 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında rakibini deplasmanda 2-0 yenerek turu geçti.

Bir sonraki etapta Azerbaycan'ın Neftchi Bakü takımıyla rakip olan Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı da evinde 2-1 kazanma başarısı gösterip, play-off turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinin karşısına çıktı.

Eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile ilk maçı deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle müsabaka Romanya'da oynanırken, Şenol Güneş'in öğrencileri, uzatma dakikalarında Zaynutdinov'un golüyle galibiyete uzanmayı başardı. Rövanş karşılaşmasına taraftarının önünde çıkan siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın 52. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak turu geçti.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA? KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

UEFA Konferans Ligi grup kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı da merak ediliyor.

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi, saat 15.30'da EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanarak futbolseverlerle buluşacak.

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