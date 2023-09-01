CANLI MAÇ İZLE! Türkiye - İtalya Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle

Voleybol 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

FİLENİN SULTANLARI FİNALE KALMAK İSTİYOR

Filenin Sultanları, Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı yenmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finale yükselmişti.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.

Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı.

Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

İTALYA DA OYNADIĞI TÜM MAÇLARI KAZANDI

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç (TSİ) 18.00'de başlayacak.

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarından voleybolseverlerle buluşacak.

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