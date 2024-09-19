Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Futbolu, yaş, cinsiyet, sosyal statü veya siyasi görüş gözetmeksizin, insanımızı bir araya gelen güçlü bir ortak nokta, birleştirici bir benzersiz olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, futbolun bu özel gücü Milletimiz için daha da güçlü bir şekilde kullanmasını bekliyoruz Bu, aslında milletimizin ortak deposudur."