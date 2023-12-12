Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Halil Umut Meler Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Halil Umut Meler Açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Halil Umut Meler Açıklaması!

Erdoğan açıklamasında "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının devamında "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerin yer aldı.

Başdanışman Saral'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırının failleri belli... Peki azmettiricileri... Aylardan beri hakem camiasına demediklerini bırakmayan ve bu günün hazırlayıcısı olan bazı futbol başkanı ve yöneticileri, bazı spor yazarları, bazı spor programı sunan zatlar... Bunlara ne diyeceksiniz? Öyle sütten çıkmış ak kaşıkcılık oynamaya gerek yok! Türk futbolunu, futbolun tüm paydaşları bu hale getirdi." ifadelerini kullandı.

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# Halil Umut Meler # cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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