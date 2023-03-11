Devlet Bahçeli'nin takımı rekor kırdı! Fatih Karagümrük'ten üst üste 9 maçlık yenilmezlik serisi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ligde haftanın açılış maçında Giresunspor ile Fatih Karagümrük, Giresun'da karşı karşıya geldi.

Levent Mercan ve Fabio Borini'nin golleriyle Çotanak Stadyumu'ndan 2-2'lik beraberlikle dönen Fatih Karagümrük puanını 30'a yükseltti. Fatih Karagümrük, geride kalan 23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

KULÜP TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Andrea Pirlo'nun ekibi, ligdeki son yenilgisini 25 Aralık 2022'de oynanan 15. haftada Adana Demirspor deplasmanında aldı.

2023 yılında yenilgi yüzü görmeyen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim." sözleriyle destek verdiği Fatih Karagümrük, ligdeki son 9 maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlikle, kulüp tarihinin de en uzun yenilmezlik serisine imza attı. Geride kalan 9 mücadelede Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden İstanbul ekibi, Arabam.com Konyaspor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Bitexen Giresunspor maçlarında ise sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini 8 maçla 1959-1960 sezonunda yakalamıştı. Kırmızı-siyahlı ekibin İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, Bülent Eken'e ait rekorun da sahibi oldu.

EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİNE SAHİP 3. TAKIM

Fatih Karagümrük, 9 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, bu sezon ligde en uzun süre bileği bükülmeyen 3. takım olmayı başardı. Lider Galatasaray, geride kalan 14 haftada 1 beraberlik ve 13 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor da sezonun ilk yarısında 11 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti.