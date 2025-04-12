Doncic fırtınası Lakers’ı galibiyete taşıdı! Houston Rockets farklı mağlup oldu
NBA'de heyecan dolu bir gecede Los Angeles Lakers, Luka Doncic’in etkileyici performansıyla Houston Rockets’ı 140-109 mağlup etti. 39 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle yıldızlaşan Doncic, galibiyetin mimarı oldu. Lakers, Batı Konferansı’nda 3. sırayı garantileyerek play-off biletini aldı.
NBA’de normal sezonun sonuna yaklaşılırken, Los Angeles Lakers sahasında Houston Rockets’ı ağırladı. Crypto.com Arena’da oynanan karşılaşmada Luka Doncic adeta sahada tek başına oynadı. 39 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele eden Sloven yıldız, gecenin en dikkat çeken ismi oldu.
Lakers’ta Austin Reaves 23 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik katkı sunarken, LeBron James de 14 sayı ile takımına destek verdi.
RAKİP EKSİK, LUKA TAM KADRO
Houston Rockets, sakatlıklar ve dinlendirmeler nedeniyle Alperen Şengün, Dillon Brooks, Fred VanVleet, Amen Thompson ve Jabari Smith Jr. gibi önemli isimlerinden yoksun sahaya çıktı. Eksik kadrosuna rağmen genç yetenek Cam Whitmore 34 sayı, 8 ribaunt ile parladı ancak takımına galibiyet getiremedi.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞMEYE BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte 50 galibiyet ve 31 mağlubiyetle Los Angeles Lakers, Batı Konferansı’nda sezonu 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Lakers, play-off turunda Golden State Warriors ile karşılaşacak.
52 galibiyet, 29 mağlubiyetle 2. sırada yer alan Houston Rockets ise ilk turda Minnesota Timberwolves veya Memphis Grizzlies’ten biriyle eşleşecek.
Gecenin bir diğer öne çıkan yıldızı Giannis Antetokounmpo oldu. Milwaukee Bucks’ın Detroit Pistons’ı deplasmanda 125-119 mağlup ettiği maçta Yunan yıldız, 32 sayı, 15 asist ve 11 ribaunt ile triple-double yaptı.
Detroit’in genç yıldızı Cade Cunningham ise 36 sayı ve 12 asist ile etkili oynasa da mağlubiyeti önleyemedi. Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı’nı 5. sırada tamamlayarak play-off’ta Indiana Pacers ile eşleşti. Pistons ise New York Knicks’in rakibi oldu.
GECENİN DİĞER SONUÇLARI
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks: 110-124
Indiana Pacers - Orlando Magic: 115-129
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks: 119-125
New York Knicks - Cleveland Cavaliers: 102-108
Boston Celtics - Charlotte Hornets: 130-94
New Orleans Pelicans - Miami Heat: 104-153
Chicago Bulls - Washington Wizards: 119-89
Dallas Mavericks - Toronto Raptors: 124-102
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies: 117-109
Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets: 117-91
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 111-145
Sacramento Kings - Los Angeles Clippers: 100-101
Portland Trail Blazers - Golden State Warriors: 86-103
Phoenix Suns - San Antonio Spurs: 117-98
Los Angeles Lakers - Houston Rockets: 140-109
Kaynak: Anadolu Ajansı