Down sendromlu çocuklar spor etkinliğine katıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Down Sendromu Derneğinin birlikte yürüttüğü "Hentbol ile +1" projesi, Porsuk Spor Salonu'nda renkli bir festivalle kapanış yaptı.

Projeyle, sporda fırsat eşitliğini sağlamak için 8-12 yaş aralığındaki down sendromlu çocuklar bir yandan hentbol oynamayı öğrenirken, diğer yandan da takım olma, sosyalleşme, iletişim, yönergelere uyma gibi becerileri kazanma ve fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kapanış töreninde down sendromlu çocuklar, profesyonel hentbol oyuncuları ve gönüllüler ile sahada buluştu.

Etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk, Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen'in yanı sıra birçok kişi katıldı.