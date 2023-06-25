E-Spor Milli Takımı Singapur'da şampiyon oldu
E-Spor Milli Takımı, Singapur'da düzenlenen Olimpik Espor Serisi Etkinliği'nde şampiyon oldu. İşte ayrıntılar...
Türkiye E-Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Singapur'da düzenlenen organizasyonda milli takım NBA2K branşında birincilik elde etti.
BAKAN BAK'TAN E-SPOR MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur'da düzenlenen Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği'nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Singapur'da yapılan Olimpik E-Spor Serisi Etkinliği’nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın kazandığı şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyor, sporcu kardeşlerimizin başarılarının devamını diliyorum."
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