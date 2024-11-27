Elazığspor eski kulüp başkanı Necati Erdem'den anılarla dolu bir buluşma

Açılış konuşmasında konuklara teşekkürlerini sunan Necati Erdem,Elazığspor başkanllığına dair özel anılarını paylaştı.Bu anılar,konukları geçmişe götürmekle kalmayarak samimi bir ortam oluşturdu

Programda Elazığ Ak Parti eski milletvekili Zülfü Demirbağ,eski futbolcu ve spor yorumcusu Ulvi Güveneroğlu ünlü gazeteci Burhan Akdağ,oyuncu Selma Adıgüzel ve birçok önemli isim yer aldı.Spor camiasının değerli üyeleri,iş insanları,gazeteciler,teknik direktörler ve ulusal medya temsilcileri de geceye katılarak programa önem ve anlam kattı.

Geceye katılan Zülfü Demirbağ,kısa bir konuşma yaparak Necati Erdem'i bu anlamlı buluşmadan dolayı tebrik etti.

Spor ve dostluğun genelde ön planda olduğu etkinlik ilerleyen saatlere kadar devam etti.