Erman Toroğlu'ndan TFF'ye eleştiri yağmuru!

Ermenistan'a karşı Eskişehir'de oynanan grup maçında zeminin futbola elverişsiz olması TFF'ye karşı tepkileri daha da artırdı.

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da hem oynanan oyundan hem de zeminden dolayı şikayetlerini maç sonrası hem TFF'ye hem de teknik direktöre dile getirdi.

Diğer yandan takım içi sıkıntılar ve bireysel hatalar da son maçlarda iyice gün ışığına çıkmaya başladı. Bu konu hakkındaki haklı meraklarını TFF' ye yönelten Erman Toroğlu şu açıklamalarda bulundu :



''BU TAKIMDA ADALET YOK''

''1- Milli Takım'a çağrılan futbolcuları Hamit Altıntop mu seçiyor, Kuntz mu seçiyor? Yoksa beraber mi seçiyorlar? 2-Sahaya çıkacak takımı belirlerken beraber mi mesai yapıyorlar? 3-Milli Takım kadrosunu seçerken ve sahaya çıkarırken adaletli mi davranıyorlar yoksa herkesi aptal yerine mi koyuyorlar? Gördüğüm kadarıyla Milli Takım'ın kadro seçimi de adaletsiz, sahaya çıkan takım da. Peki bunlara etki eden kimler? Kuntz bunları tek başına mı yapıyor, Hamit Altıntop ile mi yapıyor veya menajerler falan akıl hocaları mı? Bakın altını çiziyorum, 'mesela' diyorum. Ayağımıza gelen altın yumurtayı TFF Başkanı, yönetim kurulu, Hamit Altıntop ve Kuntz hep birlikte ezdiler ve bıraktılar. Şimdi kuluçkaya yatacağız, bakalım civciv çıkacak mı? Zor görünüyor ama ümidi kesmemek lazım".

Milli takım son zamanlarda forvet sıkıntısı çekerken , neden Hatayspor'dayken milli takımda oynamayan Bertuğ Yıldırım , Fransa'nın Rennes takımına transferinin ardından milli takımda süre almaya başladı ? Milli takımda oynayabilmek için marka takımlarda mı olmak lazım ? Aynı şekilde kendi takımlarında dahi süre alamayan oyuncular milli takımda deneniyor. Milli takım deneme tahtası mı ?