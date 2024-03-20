Ersen Martin hayatını kaybetti

Uzun zamandır sağlık sıkıntılarıyla boğuşan eski futbolcumuz Ersen Martin 44 yaşında hayatını kaybetti... Ersen Martin'İn 2022 yılında aort damarında yırtık tespit edilmiş ve o günden bu güne ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu... Ersen Martin kimdir? Ersen Martin neden öldü? Detaylar haberimizde...

ERSEN MARTİN KİMDİR?

Futbola Almanya'da Nurnberg altyapısında başlayarak Beşiktaş'a transfer olan Ersen Martin, siyah beyazlı ekipte as kadroya girmekte zorlandı ve Beşiktaş'tan ayrıldı. 2000-01 sezonunda Siirtspor forması giydi. Futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı ve Süper Lig gol kralı olduğu Denizlispor'a transfer oldu. 2002-2003 sezonunda Denizlispor'la UEFA Kupası'nda mücadele etti. Denizlispor; Sparta Praha, Lorient ve Olympique Lyonnais'la oynanıp turun geçildiği maçlarda forma giydi. Ersen'in golüyle 4. turda 27 Şubat 2003'te oynanan Porto maçı 2-2 bitse de bu sonuç Denizlispor için yeterli olmadı ve Ersen takımıyla beraber UEFA Kupası'ndan elendi. Ancak bu gol onun kaydettiği ilk ve tek UEFA Kupası golü olarak kaldı. 2007-2008 sezonunda Trabzonspor'un ilk on birinde kendine pek fazla yer bulamayan Ersen, devre arasında Recreativo'ya transfer oldu. 2 Ocak 2010'da Manisaspor'a transfer oldu. 10 Haziran 2010'da Kasımpaşa'ya giden Ersen, serbest kalınca 2011-12 sezonunun ara transfer döneminde Gençlerbirliği ile anlaştı.

SAĞLIK SORUNLARI

Mayıs 2022 tarihinde çıkan haberlerde Ersen Martin'in kalp krizi geçirdiği bilgisinin paylaşılmasının ardından, Aort damarında yırtık tespit edilmiş ve İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındığı bilgisi verilmiştir. Şubat 2023 tarihinde Ersen Martin'in aylar sonra ilk kez tepki vermeye başladığı haberi verilmişti.

Ersen Martin 19 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti.