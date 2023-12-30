Ertelenen Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Yapılacak? Ertelenen Maç Nerede Hangi Sahada Oynanacak?
Süper Kupa finali olarak Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın hangi tarihte oynanacağı belli oldu mu? Süper Kupa finalinin hangi sahada ve ne zaman oynanacağı oldu mu?
Suudi Arabistan Riyad'da oynanması beklenen Süper Kupa finali dün akşam yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç iki takımın ortak açıklamasıyla ertelenmişti. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacaktı. Ancak yaşanan gelişmeler ışığında durumlar beklenildiği gibi olmadı.
MAÇ NEDEN ERTELENDİ?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.
Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı.
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Şu an için bilgi bulunmuyor ileri tarihe ertelendi. İptal haberinin ardından ertelenen maçın saati büyük merak konusu oldu. Hem TFF hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ortak bir duyuru ile Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
TFF'nin kısa zamanda maçın yeni tarihini belirtmesi bekleniyor.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ORTAK AÇIKLAMA
Saatinde başlamayan ve iptal olan Süper Kupa mücadelesinin durumuna ilişkin finali oynayacak kulüpler olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bir açıklama yapılacağı duyurulmuştu ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun da altında imzası olan ortak açıklama gerçekleşti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.