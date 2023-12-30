Ertelenen Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Yapılacak? Ertelenen Maç Nerede Hangi Sahada Oynanacak?

Suudi Arabistan Riyad'da oynanması beklenen Süper Kupa finali dün akşam yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç iki takımın ortak açıklamasıyla ertelenmişti. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacaktı. Ancak yaşanan gelişmeler ışığında durumlar beklenildiği gibi olmadı.

MAÇ NEDEN ERTELENDİ?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şu an için bilgi bulunmuyor ileri tarihe ertelendi. İptal haberinin ardından ertelenen maçın saati büyük merak konusu oldu. Hem TFF hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ortak bir duyuru ile Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TFF'nin kısa zamanda maçın yeni tarihini belirtmesi bekleniyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ORTAK AÇIKLAMA

Saatinde başlamayan ve iptal olan Süper Kupa mücadelesinin durumuna ilişkin finali oynayacak kulüpler olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bir açıklama yapılacağı duyurulmuştu ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun da altında imzası olan ortak açıklama gerçekleşti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: