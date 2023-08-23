Erzurumspor'da hasret bitiyor! Dadaşlar kendi taraftarı önünde sahaya çıkıyor

Mavi-beyazlı takımın kendi sahasında maçlarını oynadığı ve tadilatı yapılan Kazım Karabekir Stadyumu, 25 Ağustos 2023 günü saat 21:00’da oynanacak olan Manisaspor karşılaşmasında kapılarını taraftarlara açacak. Yapılan son kontrollerin ardından Erzurumspor kulübünün de taahhüt vermesi ile Kazım Karabekir stadında maç oynanmasına karar verildi.

HASRET SONA ERİYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklama ile maçın Erzurum’da oynayacağını resmen duyurmuş oldu. Kazım Karabekir Stadı, aradan geçen 6 aylık süre zarfında geçici tadilat ile hizmete sunulacak. Ancak stadın sadece kale arkalarına seyirci alınması şartı getirildi. Bu haliyle; stad kapasitesinin 10 bin 168 olduğu ifade edildi. Erzurumspor-Manisaspor maçının hakemi Mehmet Ali Özer, yardımcıları ise Seyfettin Ünal, Suat Güz ve Raşit Yorgancılar olarak açıklandı.