Espanyol Real Madrid maçını canlı izle

İspanya La Liga maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Espanyol ile Real Madrid takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Espanyol Real Madrid maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

ESPANYOL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Espanyol Real Madrid takımları İspanya La Liga maçında 1 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'de karşı karşıya gelecek.

La Liga'da lider olan Real Madrid, Espanyol ile yarın saat 23:00'te karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Espanyol maçının geniş kadrosunu açıkladı.

Arda Güler'in de yer aldığı listede cezası biten Vinicius Jr. da yer alıyor.

Sakatlığı süren Camavinga ise maç kadrosuna alınmadı.

İşte Real Madrid'in Espanyol maçı kadrosu:

Kaleci: Courtois, Lunin, Sergio Mestre

Defans: Alaba, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Gracia, Rüdiger, Mendy, Asencio, Lorenzo

Orta saha: Bellingham, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler Dani Ceballos

Forvet: Vinicius Jr., Mbappe, Rodrygo, Endrick, Brahim

ESPANYOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Espanyol Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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