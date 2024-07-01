EURO 2024'te büyük eşleşme: İspanya-Almanya

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te, İspanya Köln Stadı'nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İspanya, etkili ataklar yapmasına rağmen kaleci Giorgi Mamardashvili'yi geçemedi. Gürcistan, kontrataklarla gol ararken, 18. dakikada Robin Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 39. dakikada Rodri'nin golüyle eşitliği sağladı ve devre arasına 1-1'lik skorla girildi.

İspanya, 51. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle öne geçti ve rakibinin direncini kırdı. Etkili oyununu sürdüren İspanya, 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo'nun golleriyle skoru 4-1'e getirdi.

GÜRCİSTAN VEDA ETTİ

Bu sonuçla Gürcistan turnuvaya veda ederken, İspanya çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya ile karşılaşacak. Stuttgart Arena'da yapılacak bu mücadele, 5 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak ve galip gelen takım yarı finale yükselecek. EURO 2024 çeyrek finalinde karşılaşacak olan İspanya ve Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takımlar olarak öne çıkıyor. Daha önce üçer kez Avrupa şampiyonu olan bu iki ekipten biri çeyrek finalde elenecek.

İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te ilk kez gol yedi. B Grubu'nu 3 galibiyetle tamamlayan İspanya, rakip ağları 5 kez sarsarken, kalesinde gol görmemişti. Son 16 turunda ise Le Normand'ın kendi kalesine attığı gol, İspanya'nın turnuvadaki ilk gol yemesine neden oldu. İspanya Milli Takımı, Gürcistan ile yaptığı resmi maçların tamamını kazandı. İki takım, A milli takımlar düzeyinde daha önce 6'sı resmi, 1'i özel olmak üzere 7 kez karşılaştı. İspanya, resmi maçların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta elde etti.

Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili, iyi performansına rağmen takımının yenilgisini engelleyemedi. Grup aşamasında 20 kurtarış ile en fazla kurtarış yapan kaleci olan Mamardashvili, İspanya karşısında da başarılı performansını sürdürdü. Tecrübeli kaleci, maçın ilk yarısında yaptığı 5 kurtarışla takımını oyunda tuttu, ancak ikinci yarıda arka arkaya gelen gollere engel olamadı. Gürcistan'ın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, İspanya kalecisi Unai Simon'u orta sahadan attığı şutla zor durumda bıraktı. Kendi ceza sahası önünde topu kapan Kvaratskhelia, orta saha çizgisi gerisinde kaleci Simon'un ileride olduğunu gördü ve uzak mesafeden şutunu çekti, ancak top az farkla auta çıktı.