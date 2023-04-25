Euroleague'de çeyrek final heyecanı başlıyor | Euroleague'de günün maç programı

EuroLeague’de Playoff heyecanı, bugün oynanacak olan AS Monaco – Maccabi Tel Aviv ve Real Madrid – Partizan maçlarıyla birlikte başlayacak. Oynanacak 4 eşleşmenin sonucunda 3 galibiyete ulaşan 4 takım, adını Final Four’a yazdırmış olacak.

Günün ilk maçında saat 21.15'te Monaco, Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. 21.45'te başlayacak maçta ise Partizan, Real Madrid'e konuk olacak.

Bugün oynanacak iki karşılaşmada öne çıkan notlar ise şöyle:

REAL MADRID-PARTİZAN

Real Madrid ile Partizan arasındaki eşleşmede İspanyol ekibinde sakatlığı uzun süredir devam eden Carlos Alocen ve 2 hafta önce olduğu apandisit ameliyatının ardından henüz takıma dönemeyen Vincent Poirier, ilk maçı kaçıracaklar.

Öte yandan normal sezonun son 11 haftasını kaçıran deneyimli oyun kurucu Sergio Llull, mücadelede forma giyebilecek. Ayrıca sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nigel Williams-Goss da maç kadrosunda yer alabilecek.

Partizan cephesinde ise uzun süredir sahalardan uzak kalan genç oyuncu Balsa Koprivica dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

MONACO-MACCABI TEL AVIV

Monaco cephesinde bir süredir sakatlıkları devam eden Chima Moneke ve Jordan Loyd, bu maçla birlikte yeniden forma giyecek.

Maccabi’de ise uzun süredir sakatlıkları devam eden Jalen Adams ve Austin Hollins’in eşleşmede forma giymesi beklenmiyor.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE DÖRTLÜ FİNAL İÇİN PARKEYE ÇIKACAK

Fenerbahçe Beko ise yarın 21.45'te normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos'a konuk olacak. Saat 21.00'de başlayacak maçta ise Barcelona ile Zalgiris Kaunas karşılaşacak. Yarın başlayacak eşleşmelerin ikinci maçları ise 28 Nisan Cuma günü oynanacak.

Eşleşmelerde üç galibiyete ulaşan takımlar Litvanya'da düzenlenecek final-four'a katılma hakkı elde edecek.

Final four'da Real Madrid-Partizan eşleşmesinin galibi, Barcelona-Zalgiris Kaunas galibiyle, Monaco-Maccabi Tel Aviv eşleşmesinde üstünlük sağlayan takım ise Olympiakos-Fenerbahçe eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

Günün programı:

21.15 | AS Monaco – Maccabi Tel Aviv | S Sport Plus

21.45 | Real Madrid – Partizan | S Sport 2