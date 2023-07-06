Fenerbahçe altyapısından Adanaspor savunmasına
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Fenerbahçe altyapısında yetişen o ismi kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından yetişen, son olarak 68 Aksaray Belediyespor formasını giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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